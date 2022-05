Giustizia per tutti: trama, cast, quante puntate e streaming

Arriva una nuova fiction su Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Si intitola Giustizia per tutti e la prima puntata va in onda mercoledì 18 maggio 2022. Nonostante al momento sia impegnato con la messa in onda di Don Matteo, dove interpreta Don Massimo (il nuovo protagonista), Raoul Bova approda anche in prima serata su Canale 5 con una nuova storia e lo fa al fianco della sua compagna di vita, Rocío Muñoz Morales. Di seguito scopriamo la trama della fiction, chi fa parte del cast, da quante puntate è composta e dove vederla in streaming.

Trama

La trama di Giustizia per tutti racconta di Roberto Beltrami, un fotografo molto stimato che viene accusato d’omicidio e per questo finisce in carcere per dieci anni. Pare che abbia ucciso la moglie, Beatrice, di professione avvocato. La storia è ambientata a Torino, ma Roberto è innocente e finisce per essere dichiarato colpevole perché è stato lui a trovare il corpo di sua moglie senza vita, contaminando la scena del crimine. Trascorre dieci anni in carcere dove ha la possibilità di studiare giurisprudenza ed è grazie alla sua caparbietà che il suo caso viene riaperto a distanza di tempo. Nota un dettaglio sfuggito a molti che gli permetterà di essere scagionato. Una volta tornato nella vita di tutti i giorni, Roberto si affida all’avvocato Victoria Bonetto, che gli permetterà di riabilitare il suo nome. Nel mezzo, Roberto deve fare i conti con una figlia che non riconosce più ed è supportato da pochi amici ma buoni che hanno sempre creduto nella sua innocenza.

Giustizia per tutti: il cast della fiction

Come già anticipato, il protagonista è Raoul Bova, che interpreta Roberto Beltrami. Al suo fianco spicca Rocio Munoz Morales, sua compagna nella vita reale, che qui interpreta Victoria Bonetto. Di seguito il cast completo della nuova fiction di Canale 5:

Raoul Bova è Roberto Beltrami

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto

Anna Favella è Daniela

Francesca Vetere è Giulia

Elia Moutamid è Fabio

Silvia Lorenzo è Lucia

Jacopo Crovella è Sebastiano

Giulia Battistini è Chiara

Beppe Rosso è l’avvocato Carlo Bonetto

Quante puntate

Da quante puntate è composta la nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova? Giustizia per tutti è composto da sei puntate, raggruppate a coppia e trasmesse quindi in tre serate. Di seguito la data della programmazione, che potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti:

Prima puntata, mercoledì 18 maggio 2022

Seconda puntata, mercoledì 25 maggio 2022

Terza puntata, mercoledì 1 giugno 2022

Streaming e TV

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? Come già detto, la fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.