Giustizia per tutti: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Giustizia per tutti, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova che racconta della vita di Roberto, completamente stravolta dalla morte di sua moglie. Viene accusato di omicidio e, per questo, finisce in carcere dove ha la possibilità di lavorare al suo caso studiando giurisprudenza. Ma quali sono le anticipazioni – trama e cast – della seconda puntata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: la trama della seconda puntata

Nel corso della seconda puntata Roberto Beltrami affronta il caso di Saverio, accusato dell’omicidio di suo fratello Cosimo: l’uomo ha perso la memoria e non rammenta proprio nulla della notte dell’omicidio. Man mano che il puzzle si ricomporrà, emergerà una verità inattesa… Il protagonista continua anche con le sue indagini su Beatrice ed ora è faccia a faccia con Tommaso Randelli, l’uomo che si trovava con sua moglie la notte in cui lei è morta. Roberto viene contattato da Maria Pilar: si tratta di una donna venezuelana che cerca aiuto per il marito Julio, accusato di aver assassinato nel sonno la loro datrice di lavoro. Il caso è molto complicato ma Roberto farà del suo meglio! Infine Roberto viene denunciato da Tommaso Randelli per l’aggressione che quest’ultimo ha subito nel suo pub.

Giustizia per tutti: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Giustizia per tutti, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova è Roberto Beltrami

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto

Anna Favella è Daniela

Francesca Vetere è Giulia

Elia Moutamid è Fabio

Silvia Lorenzo è Lucia

Jacopo Crovella è Sebastiano

Giulia Battistini è Chiara

Beppe Rosso è l’avvocato Carlo Bonetto

Giustizia per tutti streaming

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.