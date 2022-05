Giustizia per tutti: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composta Giustizia per tutti, la fiction in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 18 maggio 2022, in prima serata? La storia vede protagonista una coppia di fatto anche nella vita vera, composta da Rauol Bova e Rocío Muñoz Morales. In partenza da mercoledì 18 maggio per tre serate, la fiction racconta di Roberto, un fotografo accusato dell’omicidio di sua moglie. Dopo dieci anni trascorsi in carcere da innocente e dopo aver studiato giurisprudenza, fa riaprire il suo caso dopo aver notato un dettaglio ed esce di prigione. Ad attenderlo c’è un mondo diverso, cambiato, una figlia con la quale ricostruire un rapporto inesistente e un avvocato che lo assisterà. Ma da quante puntate è composta la fiction di Canale 5 ve lo sveliamo subito. Giustizia per tutti è composta da sei puntate, ma raggruppate a coppia e trasmesse quindi in tre episodi. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa della fiction, che potrebbe subire modifiche in caso di imprevisti:

Prima puntata, mercoledì 18 maggio 2022

Seconda puntata, mercoledì 25 maggio 2022

Terza e ultima puntata, martedì 31 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Giustizia per tutti? La fiction in onda su Canale 5 parte alle ore 21:20per terminare intorno alle 23:45. Come già spiegato, ogni episodio è composto da due puntate, ognuna delle quali dovrebbe quindi durare poco più di un’ora ciascuno.

Giustizia per tutti streaming e TV

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction – come anticipato – parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.