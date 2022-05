Giustizia per tutti: il cast della serie tv con Raoul Bova

Su Canale 5 va in onda una nuova fiction, Giustizia per tutti, la cui storia ruota attorno alla vita di Roberto Beltrami, di professione fotografo. La sua vita cambia nel momento in cui viene accusato dell’omicidio di sua moglie, Beatrice, che lavora come avvocato in un prestigioso studio di Torino. Roberto ha contaminato la scena del crimine, poiché sostiene di essere stato lui a trovare il corpo senza vita della donna. Trascorre dieci anni in carcere dove studia giurisprudenza e, per questo, scova un dettaglio che riesce a scagionarlo. A seguire il suo caso delicato è l’avvocato Victoria Bonetto, che lavora presso lo stesso studio di Beatrice. Ma chi fa parte del cast di Giustizia per tutti? Scopriamolo insieme.

Cast

Il protagonista della storia è Roberto, interpretato da Raoul Bova. L’attore, nell’ultimo periodo, è impegnato su più fronti. Oltre a Canale 5, infatti, ha lasciato il segno anche su Rai 1 come nuovo protagonista di Don Matteo, dove interpreta Don Massimo. In merito a Giustizia per tutti, l’attore ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni: “Questa fiction racconta un caso di malagiustizia. A volte solo chi ha i soldi può permettersi un’ottima difesa. Chi non li ha, può soccombere. Il mio personaggio, dopo quanto gli è successo, vuole aiutare le persone che non possono difendersi, che non ne hanno le possibilità economiche. E lo fa senza cercare scorciatoie”. Nel cast spicca anche la controparte femminile, quale Rocío Muñoz Morales. Oltre ad essere un’attrice popolare, è protagonista della cronaca rosa poiché nella vita reale è fidanzata proprio con Raoul Bova. Di seguito vediamo chi fa parte del cast della fiction:

Raoul Bova è Roberto Beltrami

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto

Anna Favella è Daniela

Francesca Vetere è Giulia

Elia Moutamid è Fabio

Silvia Lorenzo è Lucia

Jacopo Crovella è Sebastiano

Giulia Battistini è Chiara

Beppe Rosso è l’avvocato Carlo Bonetto

Giustizia per tutti streaming e TV

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.