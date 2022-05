Giustizia per tutti: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Mercoledì 18 maggio 2022 va in onda in prima serata la prima puntata di Giustizia per tutti, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova che racconta della vita di Roberto, completamente stravolta dalla morte di sua moglie. Viene accusato di omicidio e, per questo, finisce in carcere dove ha la possibilità di lavorare al suo caso studiando giurisprudenza. Ma quali sono le anticipazioni – trama e cast – della prima puntata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della prima puntata

Le anticipazioni della prima puntata, in onda mercoledì 18 maggio 2022, raccontano cos’è accaduto a Roberto Beltrami, un fotografo condannato a trenta anni di carcere con l’accusa di aver ucciso sua moglie, Beatrice. Ma, dopo dieci anni di detenzione, Roberto – che ha avuto modo di studiare giurisprudenza – scopre un dettaglio che lo scagiona e torna libero. Il caso viene riaperto e Roberto, che ha subito una grave ingiustizia, è più determinato che mai a trovare il vero assassino di sua moglie. Ripartire da zero non è facile, in dieci anni il mondo è cambiato e Roberto si ritrova senza alcuna sicurezza. Per questo la presenza di Victoria Bonetto è fondamentale. La donna, un avvocato, lavora presso lo studio di sua moglie e gli chiede di collaborare affinché ciò che è accaduto a lui non capiti a nessun altro. Inoltre gli promette che faranno luce su quanto accaduto a sua moglie, trovando il vero colpevole. Roberto deve anche fare i conti con sua figlia Giulia, il cui rapporto è ormai rovinato dopo quanto accaduto.

Giustizia per tutti streaming

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.