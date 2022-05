Giustizia per tutti 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction

Giustizia per tutti 2 si farà? I tanti fan della serie tv con Raoul Bova stasera, 31 maggio 2022, vista l’ultima puntata, se lo stanno chiedendo. La risposta al momento non c’è. Mediaset infatti non ha ancora reso noto se la fortunata fiction avrà o meno un sequel. Informazioni non sono arrivate neanche dal cast. Insomma, per scoprirlo dovremo aspettare ancora del tempo. Intanto non ci resta che seguire l’ultimo appuntamento o rivedere l’intera fiction in live streaming. Come? La fiction va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:40, su Canale 5 il mercoledì o martedì per tre settimane consecutive. Per seguire Giustizia per tutti in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Avete un abbonamento alla pay-tv di Sky? Canale 5 è disponibile al tasto 105 in quel caso. Ma non solo TV. Giustizia per tutti va in onda su Canale 5, ma è trasmesso anche via streaming tramite MediasetPlay. La piattaforma è disponibile gratuitamente a tutti gli utenti, previa registrazione che può avvenire anche semplicemente tramite Facebook o Google. Una volta effettuato il login, sia tramite desktop che via app, è possibile selezionare la fiction oppure il canale in diretta streaming tramite il menù a tendina. E non è tutto. Grazie alla funzione on demand, MediasetPlay consente di recuperare anche gli episodi già andati in onda in un secondo momento.

