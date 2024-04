Chi era Giuseppe Radames Bertè, il padre di Loredana Bertè e Mia Martini

Chi era Giuseppe Radames Bertè, il padre di Loredana Bertè e Mia Martini? Giuseppe Radames Berté è nato nel 1921 a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Fece studi classici e diventò professore di latino e greco. Trasferitosi nelle Marche per motivi di lavoro, insegnando a lungo presso l’Istituto Magistrale “Alberico Gentili” nel comune di San Ginesio, per poi diventare preside ad Ancona. Sua moglie, Maria Salvina Dato (1925–2003), nativa di Bagnara Calabra, dalla quale ebbe – oltre a Loredana e Domenica (detta Mimì) – anche Leda e Olivia, faceva la maestra elementare. La carriera di preside lo portò successivamente in Lombardia, dove lavorò presso vari istituti.

Le tensioni tra il padre Giuseppe e Loredana Bertè non sono una novità: la cantante ha più volte lanciato dure accuse al padre, rimproverandogli tra l’altro di aver avuto un ruolo attivo nella scomparsa della sorella Mimì. “Lui le aveva dato un appartamento in cui non c’era niente”, raccontò la cantante. “Mimì si lamentava, diceva che lì non ci voleva stare. C’è stata tre giorni: uno da viva e due da morta, quando l’ho vista nella bara era massacrata di lividi… Magari Mimì si è fatta uno spinello e lui è entrato e l’ha massacrata. E’ sempre stato così, un padre padrone”.

Anche la sorella Leda accusò il padre di essere un violento: “Ho letto quello che ha raccontato, e me l’aspettavo. Non era possibile che tutto questo fosse messo a tacere”, le sue parole. L’unica a difenderlo fu la terza delle sorelle Berté, Olivia: “Mio padre non è un mostro, è una persona normale. Parlano senza sapere, Mimì si era riavvicinata a mio padre nell’ultimo periodo, tanto da andare ad abitare vicino a lui. I rapporti tra loro erano intensi, di amicizia, anzi, di amore”. Giuseppe Radames Berté, padre di Loredana e Mia Martini, è morto il 6 ottobre 2017 all’età di 96 anni a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese.