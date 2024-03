Torna a casa Loredana Bertè dopo il ricovero di lunedì in una clinica a Roma, dopo un malore improvviso avuto prima di uno spettacolo. Il suo staff ha spiegato che si tratta di problemi all’intestino, per cui le date dei concerti previsti a Roma e a Varese sono state rinviate. La cantante ha voluto rassicurare i fan nella serata di ieri pubblicando un messaggio sui social: “Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”, ha spiegato.

“Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami e accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”, ha aggiunto la cantante. “Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute”. Venerdì sarà in tv con The Voice Senior, programma nel quale ricopre il ruolo di giudice: “Ci vediamo venerdì in TV a The Voice Senior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso”, ha concluso.

Nel pomeriggio di ieri lo staff di Bertè aveva pubblicato una nota annunciando: “Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti”. Per questo motivo il concerto che l’artista avrebbe dovuto tenere al Teatro di Varese venerdì 15 marzo è stato rinviato al giorno 10 maggio, mentre la data di Roma è rinviata al 15 maggio. Chi sarà impossibilitato “potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato”, ha fatto sapere lo staff. Per Loredana Bertè questo è stato un periodo particolarmente intenso, con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Pazza e l’esibizione al Festival di San Marino, prima della partenza del suo tour, che ha avuto il via il 5 marzo a Milano.