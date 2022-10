Giuramento Governo Meloni streaming e diretta tv: dove vederlo LIVE

Dove vedere il giuramento del governo Meloni in diretta tv e in streaming? Oggi, 22 ottobre 2022, la leader di Fratelli d’Italia giura come prima presidente del Consiglio donna in Italia. Appuntamento alle ore 10 di oggi, al Quirinale, quando la premier e i 24 ministri giureranno nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma dove seguirlo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire il giuramento del governo Meloni in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 10 circa oggi, 22 ottobre 2022. Uno speciale del Tg1 seguirà la cerimonia in diretta. Anche altre reti seguiranno lo speciale, a cominciare ovviamente dal Tg La7 con il Diario Politico di Enrico Mentana. Dirette anche sulle reti Mediaset, presumibilmente su Rete 4. Inoltre tutti i canali all news seguiranno il giuramento al Quirinale: basterà sintonizzarsi su Sky Tg 24, Rai News 24 e TgCom24.

Giuramento Governo Meloni streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il Giuramento del Governo Meloni in diretta streaming sul canale YouTube del Quirinale, oltre che sulle dirette dei canali sopra citati, quindi ad esempio su Rai Play e Mediaset Play o sul sito di La7.

La lista dei ministri