Giulio Golia lascia Le Iene? Arriva la smentita dopo il suo controverso post

Un post su Instagram che ha scatenato un polverone sui social: stamattina, martedì 24 dicembre 2019, il celebre volto de Le Iene, Giulio Golia, ha salutato i suoi fan lasciando intendere che lascia il programma di Italia 1. O almeno, è stata questa l’interpretazione data al suo messaggio da molti utenti e da alcuni giornali italiani.

Tuttavia, nel corso della mattinata, è arrivata la smentita dello stesso Golia che, vedendo la gran mole di commenti sotto al suo post, ha deciso a sua volta di fare un chiarimento. Il conduttore televisivo, infatti, ha precisato che lascia Le Iene “solo per le vacanze di Natale” e che quindi a gennaio o febbraio sarà regolarmente al bancone (e all’interno dei servizi) del programma di Italia 1, di cui è uno dei volti più amati.

In poche ore, del resto, il suo post aveva raccolto migliaia e migliaia di commenti. Tra chi manifestava il suo disappunto per la sua eventuale uscita di scena dalla trasmissione e chi, invece, intuendo che si parlasse solo del periodo di Natale, commentava ironicamente. C’era anche chi aveva iniziato a ipotizzare i motivi della possibile rottura con Le Iene: il 2019, in fondo, è stato un anno complicato per Golia, prima per la morte della mamma – ad aprile scorso – e poi per l’improvvisa morte di Nadia Toffa, ad agosto.

E invece era solo un falso allarme. Nel post “incriminato”, inoltre, Golia aveva anche lasciato un indizio sul fatto che non fosse un addio. Un hashtag, con la scritta #civediamoagennaio. “Per un pochino – aveva scritto infatti il conduttore tv – lascerò a casa la mia seconda pelle, la divisa da Iene che oramai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”.

