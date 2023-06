Giuliana De Sio, marito e fidanzato: la vita privata dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Giuliana De Sio ha un marito o un fidanzato? L’attrice, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1, nel corso della sua vita ha vissuto diverse storie importanti. E’ stata legata al collega Alessandro Haber. Poi a inizio anni 80 si è legata al regista Elio Petri, scomparso nel 1982 quando stavano ancora insieme. Tra i suoi ex celebri ci sono anche lo scrittore Elvio Porta, Gabriel Garko e l’ex corteggiatore di “Uomini e donne” Mario De Felice, di 25 anni più giovane. La relazione, tuttavia, si è conclusa a causa di importanti divergenze caratteriali.

In merito a questa ultima storia Giuliana De Sio ha dicharato: “Si è comportato molto male con me. Preferisco non entrare nei particolari. Dico solo che la nostra era una storia sbagliata. E sono felice che sia finita”. Di contro, la sua ex dolce metà non si è fatto attendere con una replica pubblicata dalle pagine del settimanale DiPiù: “Se mi sono allontanato la colpa è stata tua e del tuo carattere. A partire dal modo in cui ti capitava di affrontare quelle che per me erano solo piccole cose”.

Come detto, in passato – quanto era molto giovane – Giuliana De Sio è stata fidanzata con il collega Alessandro Haber. All’epoca della relazione, durata tre anni, lei aveva 19 anni e lui 29. In una recente intervista a Libero, comunque, l’uomo ha raccontato il forte ricordo lasciato dall’attrice sul suo cuore: “Una donna che mi ha segnato è stata Giuliana De Sio: siamo stati insieme tre anni, io avevo 29 anni, lei 19, poi si è rotto qualcosa per colpa di entrambi. Non siamo riusciti a rimediare, perché è la storia di tutti amarsi, lasciarsi, ferirsi. Con lei ci siamo risentiti, ma solo da amici”.

Figli

Giuliana De Sio non ha mai nascosto il dolore per non essere mai riuscita ad avere dei figli. “A 18 anni non ero pronta e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale – ha raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti una gravidanza. Per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso un bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta. Di recente un medico mi ha spiegato che forse la responsabilità è della mia tendenza a coagulare troppo. Chissà, magari sarebbe bastato prendere un farmaco”.