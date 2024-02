Chi è Giulia Stabile, l’ex fidanzata di Sangiovanni (Sanremo 2024)

Chi è Giulia Stabile, l’ex fidanzata di Sangiovanni (Sanremo 2024)? Sì, avete capito bene: Giulia e Sangiovanni non stanno più insieme. I due giovani si sono lasciati probabilmente nel mese di giugno 2023. In una recente intervista a Vanity Fair, il cantante ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione con la ballerina. Il cantante non ha perso occasione per raccontare che, nell’ultimo anno della sua vita, ha viaggiato per il mondo e si è dedicato alla musica.

A proposito della rottura con Giulia, il cantante ha spiegato: “Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Le cose più importanti le metto dentro una canzone”.

Ora il Festival di Sanremo 2024 con il brano “Finiscimi” che Sangiovanni ha dedicato a Giulia Stabile: “Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere – ha detto -. È una canzone più dolce che triste. È un pezzo nato a maggio e non pensavo di portarlo a Sanremo, ma torno al Festival per il piacere di presentarlo e poterlo cantare. Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia”.

Ma chi è Giulia Stabile, l’ex fidanzata di Sangiovanni? Giulia Lola Stabile (Roma, 20 giugno 2002) è una ballerina e conduttrice televisiva italiana, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nata il 20 giugno 2002 a Roma, da madre spagnola, Susi Castaner, e da padre italiano, Carlo Stabile, si è appassionata alla danza all’età di tre anni.

Dal 2006 al 2021 ha frequentato l’Accademia Buccellato Rossi, e dopo averla terminata ha ottenuto il diploma. Nel 2014 ha partecipato al programma Ti lascio una canzone, in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici.

Nel settembre 2020 è entrata a far parte del programma televisivo condotto da Maria De Filippi Amici, che vincerà il 15 maggio 2021, diventando la prima ballerina donna a ottenere tale risultato. Successivamente ritorna nel programma come ballerina professionista.

Dal 18 settembre 2021 conduce il talent show in onda su Canale 5 Tú sí que vales. Nello stesso anno ha condotto il programma Fai un gavettone, in onda sulla piattaforma Witty TV. Dal 2021 conduce Intervista Stabile per la piattaforma web Witty TV. Dal 2021 conduce Oreo Challenge per la piattaforma web Witty TV e in onda su Canale 5 al termine dei day-time di Amici.

Nel 2022 è stata scelta per doppiare nel film d’animazione Il mostro dei mari diretto da Chris Williams, dove ha prestato la voce alla giovane Vedetta dell’Inevitabile.

Il 5 settembre 2022 ha preso parte ballando nello spettacolo finale di Onedance, organizzato da Roberto Bolle. Il 19 e il 23 ottobre 2022, presso il Palazzo dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago a Milano, si è esibita come parte del corpo di ballo di Sangiovanni nel suo tour nei palazzetti, svolgendo anche il ruolo di coreografa. Nel novembre dello stesso anno ha annunciato di aver coreografato Farfalle di Sangiovanni all’interno del videogioco Just Dance 2023 Edition. Nel 2023 ha co-condotto e preso parte al corpo di ballo Amici Full Out Live, insieme a Nicolò De Devitiis e Isobel Fetiye Kinnear.