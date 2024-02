Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024

Dargen D’amico è un noto cantante, in gara al Festival di Sanremo 2024, e di ritorno all’Ariston dopo il grande successo di due anni fa con Dove si balla. Ma chi è la fidanzata di Dargen D’Amico? Ve lo diciamo subito: si chiama Giulia Peditto, è una bellissima influencer, amica di Chiara Ferragni. Giulia Peditto inoltre è un’istruttrice di Yoga molto conosciuta.

La ragazza ha 31 anni ed è di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Oltre a fare l’imprenditrice digitale, è un’insegnante di yoga. Pratica questa attività da ben sette anni e, grazie a una buona dose di impegno e di passione, è riuscita col tempo a farla diventare la propria professione. Peditto fa lezioni di yoga online tramite Studio Otto, ma tiene anche corsi privati. Molti personaggi dello spettacolo si rivolgono a lei per fare fitness, come Diego Passoni.

Inoltre è grande amica di Chiara Ferragni, anche lei sua cliente così come le altre sorelle Ferragni. Tutti appassionati dalle lezioni di yoga di Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico. In realtà i due sono molto riservati, per cui possiamo immaginare che ci sia una love story, ma non sarebbe ufficiale.

Inoltre, si vocifera che Giulia Peditto fosse presente a Sanremo per sostenere il suo ragazzo durante la kermesse. Giulia Peditto è stata anche una modella per alcuni tutorial realizzati dal truccatore di Chiara: Manuel Mameli. Dargen D’Amico e la fidanzata inoltre sono apparsi spesso insieme nelle storie dei Ferragnez e altrettanto spesso, pubblicano foto prive di tag, ma che si riferiscono allo stesso posto. Insomma, sembrerebbero esserci pochi dubbi sulla loro relazione. Su Instagram Giulia è seguita da oltre 29mila persone.