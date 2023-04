Chi è Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani, ospite a Oggi è un altro giorno durante la puntata del 12 aprile 2023? Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani, è una giovane donna che più volte è stata definita “l’altra metà della mela” del famoso cantante toscano. A quanto pare è una ragazza molto timida e riservata, ma capace di ispirare uno dei grandi successi firmati dall’artista toscano. Di lei si sa pochissimo, non si conosce neanche la sua data di nascita. Una cosa però è certa: era, ed è tutt’ora, una collaboratrice del cantante, ma vuole restare lontano dai riflettori. Le uniche informazioni che si hanno su di lei sono state fornite dallo stesso Francesco Gabbani durante alcune interviste.

Giulia è la donna che ha fatto ritrovare il sorriso al cantautore dopo la fine della storia con Dalila Iardella. Uscito da una relazione lunga e finita in maniera dolorosa Francesco Gabbani è nuovamente felice. A svelare la fine della storia con Daila è stato proprio l’artista. La relazione fra la tatuatrice e il cantautore era uscita alla luce del sole quando lui aveva trionfato al Festival di Sanremo con Occidentali’s Karma. Sulla sua ex, in un’intervista a Vanity Fair del 2017, Gabbani diceva: “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, con lei che mi diceva “Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare“. Dopo quattro anni di convivenza, mi torna difficile immaginare la mia vita senza Dalila al fianco“.

Non sappiamo per quale motivo la relazione sia giunta al termine. Riguardo Giulia, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Domenica In, Francesco Gabbani ha detto: “Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”.