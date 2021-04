Giovanna Rigato, chi è il capitano delle Giovani a Ciao Darwin A grande richiesta (9 aprile)

Ciao Darwin A grande richiesta è il programma condotto da Paolo Bonolis in onda anche questo venerdì, 9 aprile 2021, in replica su Canale 5. Nella puntata di oggi, tutta al femminile, si sfidano Giovani contro Mature. Si tratta di una replica della settimana edizione del format nato dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino. Capitani delle rispettive squadre nella puntata di oggi sono Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, e Gloria Guida, icona sexy degli anni ’70. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Scopriamo intanto chi è Giovanna Rigato, capitana della squadra delle Giovani a Ciao Darwin A grande richiesta.

Nata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso il 28 Aprile del 1981, ha studiato all’università IULM e nel frattempo partecipato ad alcuni casting televisivi. Dopo le prime esperienze come ballerina a La sai l’ultima? e Arrivano i nostri, si è fatta conoscere dal grande pubblico per essere stata una concorrente del Grande Fratello 6. Dopo l’esperienza nel reality, è entrata nel cast fisso delle trasmissioni Buona Domenica e Questa Domenica, sempre su Canale 5.

Nel 2006 Giovanna Rigato ha completato gli studi conseguendo la laurea in Relazioni pubbliche e pubblicità, nel 2008 la qualifica di giornalista pubblicista. In seguito è diventata inviata di molti programmi tv come Verissimo e Lucignolo, oltre che una presenza fissa della movida milanese. La capitana della squadra delle Giovani nella puntata di oggi di Ciao Darwin (in replica) è finita anche al centro della cronaca nell’ambito del cosiddetto scandalo delle “olgettine”, infatti è stata accusata dalla Procura di aver tentato di estorcere 1 milione di euro all’ex premier Silvio Berlusconi durante le serate ad Arcore. Molto riservata sulla sua vita privata, non è chiaro se abbia o meno un compagno, ma ha già rivelato sui social di essere mamma di un bimbo, Rafael.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

