“Molti giovani malati”. Il giornalista Giorgino piange in diretta durante il tg: “Scusate”

Coronavirus, giornalista piange durante il tg Rai | VIDEO

Il giornalista Rai Francesco Giorgino piange in diretta tv durante il Tg1 delle 20 mentre intervista il medico dell’Ospedale di Cremona Francesca Mangiatordi, autrice della foto dell’infermiera stremata diventata virale.

“Scusate sono emozionato”, è la voce spezzata di Francesco Giorgino. La dottoressa ha raccontato al giornalista la situazione dell’ospedale in cui lavora: “Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani. Siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente il virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso”. E Giorgino si è commosso: “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza”.

