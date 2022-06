Chi è Giorgia Cardinaletti, la giornalista che condurrà il Tg1 delle 20 (al posto di Giorgino): età, carriera, marito, compagno, vita privata, genitori, fidanzato, padre

Giorgia Cardinaletti è la giornalista del Tg1 che a partire da oggi, 20 giugno 2022, condurrà l’edizione delle 20 del telegiornale di Rai 1. Per lei si tratta dell’esordio alla guida dell’edizione più importante, a seguito del caos interno alla redazione che ha portato alla “retrocessione” di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino al tg delle 13.30. Come vi abbiamo raccontato, la direttrice Monica Maggioni aveva chiesto ai volti popolari delle 20 di condurre a rotazione la rassegna stampa del mattino, alle 6.30, ma pare che i tre giornalisti si siano rifiutati. Da qui la decisione di allontanarli dall’edizione più seguita. Giornate frenetiche dunque a Saxa Rubra, con la necessità per Maggioni di sostituire i tre dissidenti. Questa settimana fa il suo esodio al tg serale Giorgia Cardinaletti, già conduttrice dell’edizione notturna. Ma chi è la giornalista che conduce al posto di Giorgino? Qual è la sua età, la carriera, il marito, il compagno, il padre, i genitori e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è

Classe 1987, marchigiana, è nata a Fabriano il 23 aprile. Molto legata alla sua città d’origine, dopo il liceo classico si trasferisce a Perugia per studiare e si laurea in Lettere a indirizzo storico. Frequenta la scuola di giornalismo della Rai a Perugia, dal 2012 è giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Tra i suoi primi incarichi, c’è stato quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di Rai News 24. Appassionata di sport, è inviata per la Formula 1 e conduce nel 2016 la trasmissione Pole Position. Nello stesso anno entra a far parte della storica trasmissione La Domenica Sportiva, dove resta fino al 2019, e che ha condotto con Alessandro Antinelli.

Nell’agosto 2019 lascia lo sport ed entra a far parte della redazione del Tg1, come inviata e conducendo le edizioni 60 secondi e quella notturna, successivamente nell’edizione di mezzasera. Nel 2020, durante Sanremo, è stata chiamata a condurre Dentro il Festival, la conferenza stampa del Festival, in onda su RaiPlay. Un volto in ascesa dunque del servizio pubblico, molto apprezzato dalla direttrice Maggioni. Ora la decisione di puntare su di lei per la conduzione del Tg1 delle 20. A partire dallo scorso inverno ha condotto su Rai 1 in seconda serata la trasmissione Via delle storie: il programma di approfondimento, “nato per capire quel che sta accadendo nella società, nella vita comune”, era l’erede di Sette storie, lasciato da Maggioni dopo la nomina a direttrice del Tg1. Più volte si era fatto il nome di Giorgia Cardinaletti per il programma Unomattina, ma poi non se n’è fatto nulla.

Giorgia Cardinaletti, vita privata

Molto riservata sulla sua vita privata e lontana dal gossip, la conduttrice del Tg1, da anni è legata a Francesco Caldarola, capo autore del talk politico di Rai3, Agorà. Il padre ha un negozio di dischi, a Fabriano, la mamma invece è una biologa. Ha un fratello, Michele, a cui è legatissima. Su Instagram la giornalista è seguita da oltre 55mila persone.