Gioca jouer, quale passo non è presente | Domanda Milionario

Gioca jouer, quale passo non è presente? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

La risposta corretta è suonare. Il brano interpretato dal disc jockey italiano Claudio Cecchetto, è infatti un ballo di gruppo che prevede una sequenza di comandi-mosse da seguire. “Salutare”, “nuotare” e “baciare” sono alcuni dei comandi descritti dalla canzone mentre “suonare” non è un’azione presente nel Gioca jouer. Il brano, nato da un’idea di Cecchetto con la musica di Claudio Simonetti, deve la sua fama anche al fatto che diventò la sigla del Festival di Sanremo del 1981, presentato dallo stesso Cecchetto. Il 45 giri vendette 500.000 di copie nel primi tre mesi dalla sua uscita.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 22 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” / 2. Chi vuol essere milionario: torna su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti / 3. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti furioso con un concorrente 18enne: “Ma com’è possibile?”

Potrebbero interessarti Quale icona dobbiamo cliccare per salvare un file Word | Domanda Milionario Qual è la serie tv italiana più popolare negli Usa nel 2020 | Domanda Milionario X Factor 2020: i concorrenti che volano ai LIVE, le scelte dei 4 giudici