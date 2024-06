Gigi Uno come te – L’emozione continua: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gigi Uno come te – L’emozione continua, il concerto in onda su Rai 1 questa sera, 13 giugno 2024? Si tratta di un’unica serata all’insegna della grande musica, con tanti ospiti e cantanti, da Piazza del Plebiscito a Napoli. In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Fra, Gigi D’Alessio realizza ben otto tappe live dalla storica piazza di Napoli (dal 7 al 14 giugno), per un tour sold out che ha ripercorso i suoi grandi successi, e oltre 100 mila persone presenti. Rai 1 in questa serata raccoglie il meglio di questi concerti per uno spettacolo imperdibile. Si tratta quindi di un’unica serata che riassume il meglio di queste tappe del suo concerto a piazza del Plebiscito.

Durata

Ma quanto dura (durata) la puntata di Gigi Uno come te – L’emozione continua? Appuntamento su Rai 1 il 13 giugno 2024 alle ore 21.30 con il concerto di Gigi D’Alessio. Lo show ha una durata di due ore abbondanti, pubblicità incluse. Finisce infatti intorno alle 23.45. Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul palco di Piazza del Plebiscito troviamo Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming Gigi Uno come te – L’emozione continua? Appuntamento questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play.