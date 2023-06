Gigi uno come te… Ancora insieme streaming, diretta tv e radio: dove vedere il concerto di D’Alessio da Napoli

Questa sera, 1 giugno 2023, su Rai 1 va in onda il concerto Gigi uno come te… Ancora insieme, lo show di D’Alessio in onda da piazza del Plebiscito a Napoli con tanti cantanti e ospiti. Dopo il successo dello scorso anno per festeggiare i 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio torna in prima serata su Rai 1 con un concerto e uno show all’insegna di musica e spettacolo, direttamente dalla sua Napoli, accompagnato da tanti altri colleghi e amici. Sul palco troveremo cantanti molto amati come il figlio di Gigi, Luca D’Alessio (LDA), Geolier, Ciccio Merolla, Nino D’Angelo, Clementino, Alex Britti, Max Pezzali e Tananai. Ma anche comici come Alessandro Siani e Pio e Amedeo. Ecco dove vedere il concerto in diretta tv e in streaming.

In tv e in radio

Potete seguire Gigi uno come te ancora insieme in tv su Rai 1 questa sera, 1 giugno 2023, alle ore 21.30. Il concerto è stato registrato venerdì 26 maggio 2023, non è dunque in diretta. Sarà possibile seguirlo in simulcast su Rai Radio 2, voce ufficiale dell’evento, con il commento di Ema Stokholma. Rai Radio 2 è disponibile anche in Visual Radio sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat.

Gigi uno come te… Ancora insieme streaming live

Se non siete a casa potete seguire il concerto di Gigi D’Alessio in streaming su Rai Play in diretta o recuperarlo in qualsiasi momento on demand. Sui social di Rai Radio 2 live twitting della serata e contenuti extra dal dietro le quinte. La diretta di Radio 2 è visibile anche in diretta streaming su RaiPlay al canale tv di Rai Radio 2 e RaiPlay Sound.