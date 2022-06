Gigi uno come te – 30 anni insieme streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, va in onda in prima serata e in diretta da Piazza Plebiscito di Napoli Gigi uno come te – 30 anni insieme, un evento concerto che celebra la carriera di Gigi D’Alessio. Riflettendo sul suo percorso, il cantante napoletano ha condiviso la gioia con i fan via Instagram: “Venerdì 17 giugno sotto il meraviglioso cielo della mia Napoli, in Piazza del Plebiscito, festeggeremo tutti insieme i miei primi 30 anni di carriera. Qui dove tutto è iniziato 30 anni fa, nel cuore della mia città, un grande concerto evento per ripercorrere insieme a voi e a tanti ospiti e amici i primi trent’anni di questa incredibile avventura musicale, che da Napoli mi ha portato in tutto il mondo”. Tantissimi gli ospiti attesi per il grande evento: non soltanto cantanti ma anche colleghi del mondo dello spettacolo e dello sport accompagneranno Gigi nella sua notte speciale. Ma dove seguire il concerto in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Il concerto in realtà si svolge in due serate. La prima è prevista per venerdì 17 giugno 2022, la seconda il giorno seguente, sabato 18 giugno 2022. Ma la diretta TV è prevista soltanto per la serata d’apertura, quella di venerdì. Come seguirla in diretta è semplice. Gigi uno come te – 30 anni insieme viene trasmesso su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta TV è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 101.

Gigi uno come te – 30 anni insieme streaming

Ma non è finita qui. Chi invece vuole seguire Gigi uno come te – 30 anni insieme in diretta streaming può accedere tranquillamente a RaiPlay, il servizio messo a disposizione della Rai in via gratuita previa registrazione. Basterà effettuare la registrazione o il login anche tramite social come Google e Facebook. Dopodiché selezionare il canale in diretta che vi interessa, in questo caso Rai 1.