Come sta Gigi D’Agostino, le condizioni di salute dell’artista omaggiato a Sanremo 2023 da Mara Sattei e Noemi

Come sta Gigi D’Agostino? Quali sono le condizioni di salute dell’artista omaggiato a Sanremo 2023 da Mara Sattei e Noemi durante la serata Cover? I tanti fan dell’artista se chiedono da tempo. Il diretto interessato non ha mai dato, giustamente, una spiegazione dettagliata riguardo la sua malattia, ma dopo mesi di silenzio lo scorso novembre è tornato a mostrarsi in fotografia con un sorriso e un post, che fa sperare milioni di fan che le cose stiano andando per meglio. Gigi D’Ag è tornato su Instagram, a un anno dall’annuncio della sua malattia, probabilmente grave sentendo i toni dell’artista.

La malattia

Gigi D’Agostino (Gigi Dag), noto deejay degli anni Novanta, poco più di un anno fa aveva scritto ai suoi fan di non stare bene e si era mostrato sofferente in una foto, mentre per camminare era arrivato ad avere bisogno di un supporto vieni un girello. A dicembre 2021 il papà di “The Riddle” pubblicò un post su Instagram che preoccupava i suoi milioni di fan in giro per il mondo: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un po’ di sollievo”, le sue parole.

Poi a marzo 2022, un secondo post ancora poco rassicurante: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore”. Infine lo scorso novembre un gran sorriso che per lui ei suoi fan è valso più di mille parole. Intanto, stasera – in attesa di conoscere come sta Gigi D’Agostino – sul palco del teatro Ariston di Sanremo ( Rai 1 ore 20,30) Mara Sattei e Noemi hanno deciso di rendergli omaggio.