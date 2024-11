Gifted – Il dono del talento: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Stasera, mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Gifted – Il dono del talento, film del 2017 diretto da Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ed Octavia Spencer. La trama segue la vita di una bambina di 7 anni dotata di una notevole capacità intellettuale, che diventa oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Tampa, in Florida, nel suo primo giorno di scuola, Mary Adler, una bambina di sette anni, impressiona la sua insegnante Bonnie Stevenson con le sue straordinarie capacità verso la matematica. A Mary viene offerta una borsa di studio per una scuola privata per bambini prodigio; ma Frank, lo zio di Mary, nonché suo tutore legale, non accetta quest’idea, perché le esperienze della sua famiglia con scuole simili lo portano a temere che Mary, se si iscrivesse a tale istituto, non potrebbe vivere un’infanzia normale. Si scopre poi che la madre di Mary, Diane, nonché la sorella di Frank, è stata una grande matematica, che si era dedicata al tentare di risolvere le equazioni di Navier-Stokes (uno dei problemi per il millennio non risolti), senza riuscirci, e si era tolta la vita quando Mary aveva sei mesi. Da allora Mary ha sempre vissuto con lo zio.

Evelyn, la madre di Frank e Diane e nonna materna di Mary, cerca di ottenere la custodia della nipote e di portarla nel Massachusetts, in quanto ritiene che essa abbia ereditato la grande abilità della madre e debba quindi avere la migliore istruzione possibile e dedicare la sua vita alla matematica. Dopo diverse udienze in tribunale, che non riescono a risolvere la questione, Frank, consapevole che probabilmente il giudice deciderà a favore di Evelyn in quanto la donna ha una disponibilità economica elevata, si trova costretto ad accettare un compromesso mediato dal suo avvocato Greg Cullen, che prevede che Mary sia affidata ad una famiglia e frequenti una scuola privata. La famiglia che adotta la bambina vive a soli 25 minuti di auto dalla casa di Frank, il quale ha diritto a visite programmate. Mary potrà tenere con sé il suo gatto Fred, a cui è molto affezionata, e quando avrà dodici anni potrà decidere di sua volontà dove e con chi andare a vivere. Mary però rimane comunque devastata dalla scelta di Frank, da cui ritiene di essere stata tradita in quanto le aveva detto che non si sarebbero mai separati, e quando lui va a trovarla rifiuta di vederlo.

Gifted – Il dono del talento: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gifted – Il dono del talento, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

Jona Xiao: Lijuan

Julie Ann Emery: Pat Golding

Keir O’Donnell: Bradley Pollard

John M. Jackson: giudice Edward Nichols

Streaming e tv

Dove vedere Gifted – Il dono del talento in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 novembre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.