Gifted – Il dono del talento: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Gifted – Il dono del talento, film del 2017 diretto da Marc Webb in onda stasera, 13 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

Jona Xiao: Lijuan

Julie Ann Emery: Pat Golding

Keir O’Donnell: Bradley Pollard

John M. Jackson: giudice Edward Nichols

La trama segue la vita di una bambina di 7 anni dotata di una notevole capacità intellettuale, che diventa oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Gifted – Il dono del talento, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 novembre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.