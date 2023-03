Chi era Gianni Statera, il marito di Alda D’Eusanio ospite a Oggi è un altro giorno

Gianni Statera era il marito di Alda D’Eusanio. La nota conduttrice tv è ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. L’opinionista si racconterà a cuore aperto: dalla carriera al grande amore per il marito Gianni Statera. Il marito di Alda D’Eusanio è morto a Roma il 1 maggio del 1999 ed era nato nel 1943.

Si trattava di un grande sociologo: ha insegnato metodologia e tecnica della Ricerca Sociale e sociologia delle relazioni internazionali, ma è stato anche il primo preside della facoltà di Sociologia, fondata nel 1991. Statera inoltre è stato direttore dell’Osservatorio di sociologia elettorale e della rivista Sociologia e ricerca sociale. Fratello del giornalista Alberto, nel 1983 ha sposato Alda D’Eusanio.

Tra di loro c’è stato per tanti anni un grandissimo amore. “Alla presentazione di un libro, iniziò a corteggiamenti, gli permisi il primo bacio dopo sei mesi. Mi conquistò con l’intelligenza, che è quello che succede ancora. Ha una mente forte, siamo due caratteri da scontro totale. Un amore vero va aldilà del corpo, degli oceani, dell’eterno. Soffro la sua morte solo il giorno del mio compleanno perché il suo regalo era passare un giorno intero con me” – aveva raccontato tempo fa la giornalista. I due non hanno mai avuto figli.

Gianni Statera è morto all’improvviso, stroncato da un male fulminante. “All’inizio non mangiavo e non bevevo. Ero arrivata 34 chili, volevo solo morire. Poi in un negozio ho visto Giorgio, un pappagallo tutto piume e ossa che pativa un lutto e non mangiava più. L’ho portato a casa, lui piace la pasta e un rigatone lui, uno io, abbiamo ripreso a mangiare”, ha raccontato Alda D’Eusanio.

“Ho avuto la fortuna di incontrare l’uomo giusto e di essere amata. Il suo cuore batte nel mio e si fermerà nel giorno in cui si fermerà il mio… Lui mi ama e io sono migliorata perché mi guardo con i suoi occhi. Questo è l’unico modo per restare viva. Lui mi ha conquistato con la sua intelligenza”, ha detto ancora la giornalista. In tutti questi anni la D’Eusanio non ha avuto nuove relazioni: “Se tu sei innamorata di una persona non puoi innamorarti di un’altra persona. Mio marito mi piace tuttora”.