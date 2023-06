Chi sono i figli di Gianmarco Tognazzi, l’attore ospite a Oggi è un altro giorno: moglie, padre, madre

Gianmarco Tognazzi è uno dei più apprezzati attori italiani, in particolare per quanto riguarda l’ambito comico. D’altronde il cognome Tognazzi è sinonimo di grane qualità nel campo dello spettacolo. Ma chi sono i figli e la moglie di Gianmarco Tognazzi? L’attore ha due figli ancora adolescenti per cui non sappiamo se intraprenderanno anche loro la carriera del cinema o del teatro.

L’attore è nato a Roma nel 1967. Gianmarco Tognazzi è sposato dal 2006 con Valeria Pintore, originaria di Sassari, che ha 11 anni in meno di lui. La coppia ha due figli: Andrea Viola nata nel 2007 e Tommaso Ugo nato nel 2012. Come detto la sua è una famiglia di artisti. È il figlio del grande Ugo Tognazzi e di Franca Bettoja, fratello di Maria Sole e fratellastro di Ricky Tognazzi e Thomas Robsahm.

Moglie

Abbiamo visto chi sono i figli di Gianmarco Tognazzi, ma chi è la moglie Valeria Pintore? I due stanno insieme da tantissimi anni. Classe 1978, Valeria nasce a Sassari. Donna molto riservata, non amante dei social, di lei si conosce il nome del padre, Giovanni Pintore, degustatore di vini. I due si sono conosciuti a Sassari nel 2003 durante una cena tra amici comuni. Valeria lavorava al Comune, Gianmarco già era nel mondo dello spettacolo. Fu amore a prima vista. Dopo aver rifiutato un invito a cena da parte dell’attore, sembrava non esserci nulla di veramente importante, ma Tognazzi confessa “Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finché io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via”.