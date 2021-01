La crisi di Governo raccontata come il calciomercato: Di Marzio alla Maratona Mentana | VIDEO

Se fosse una serie tv, parleremmo di un crossover. La trasmissione di Sky Calciomercato L’Originale ha “invaso” lo speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana per seguire gli sviluppi della crisi di Governo. Ne è venuta fuori una geniale combo, con due trasmissioni tra le più apprezzate nei rispettivi settori che si fondono ottenendo un risultato più che apprezzabile e divertente. Il tutto è avvenuto ieri, 27 gennaio 2021, intorno alle 22.

Da un lato il direttore del Tg La7 alle prese con la sua non stop, dall’altra il re del calciomercato Gianluca di Marzio. Il giornalista Sky, nel curioso collegamento, ha raccontato le ultime frenetiche ore vissute dalla politica italiana dopo le dimissioni del Governo Conte come se fossero operazioni di mercato, tra cessioni in prestito e diritti di riscatto.

”Stiamo trattando tutti gli aspetti di questa crisi – ha esordito Mentana – c’è stato un annuncio da calciomercato, da campagna acquisti. Quindi chi se non Gianluca Di Marzio, l’eroe del calciomercato, può dirci le ultime su questa vera e propria campagna acquisti in corso al Senato”. “C’è stato un prestito secco della Rojc che è andata dal Pd agli Europeisti che permetterà di presentarsi da Mattarella”, ha spiegato Di Marzio. “Altri affari sono invece saltati, come Sandra Lonardo per via dei problemi con i procuratori”.

Inevitabile il riferimento al Var in Senato e al voto di Ciampolillo, paragonato allo storico acquisto di Diego Milito da parte del Genoa, col contratto che venne letteralmente lanciato all’ultimo secondo utile dal procuratore Federico Pastorello. “Una boccata d’acqua fresca in questa serata difficile”, ha infine commentato Mentana, visibilmente divertito per il siparietto. Il video è in poco tempo diventato virale sui social.

Potrebbero interessarti Il serialista: il meglio delle serie tv da vedere Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 28 gennaio 2021 | Trono Classico e Over Ascolti tv mercoledì 27 gennaio: Juventus-Spal, La Caserma, Made in Italy