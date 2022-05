Chi è Giancarlo Commare, l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere: età, carriera, film, vita privata, fidanzata, Instagram

Giancarlo Commare è un giovane attore molto promettente che interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere, in onda questa sera – 8 maggio 2022 – su Rai 1 dalle 21.25. Una promessa del nuoto italiano che ha visto stravolgere la sua vita a causa di un drammatico incidente, quando, il 3 maggio 2019, a causa di uno scambio di persona è rimasto coinvolto in una sparatoria. Il colpo di pistola lo ha paralizzato dalla vita in giù, costringendolo alla sedia a rotelle e a dover rinunciare al suo sogno di andare alle Olimpiadi. Ma chi è Giancarlo Commare, l’attore siciliano che interpreta Manuel Bortuzzo? Di seguito tutte le informazioni.

Biografia: età, carriera, film

Classe 1991, è nato a Castelvetrano il 29 dicembre. Sin da ragazzo dimostra buone capacità attoriali, iniziando a muovere i primi passi a teatro, anche come ballerino. La svolta arriva per lui grazie alle fiction tv, come Che Dio ci aiuti, Provaci ancora prof o ancora in L’isola di Pietro, accanto a Gianni Morandi, I bastardi di Pizzofalcone e Don Matteo. Dal 2018 interpreta il ruolo di Edoardo Incanti nella serie Skam Italia, che lo porta ad essere conosciuto dal pubblico giovane. Nel 2019 poi, ritorna ancora una volta in Rai per una parte fissa nel cast de Il paradiso delle signore. Nel 2021 Giancarlo Commare ha il suo primo ruolo da protagonista nel film Maschile singolare, una produzione originale di Prime Video. Nello stesso anno lo vediamo recitare nelle pellicole Ancora più bello (sequel di Sul più bello) e Sempre più bello, terzo e ultimo episodio della trilogia. Recentemente è tornato a teatro, al Brancaccio di Roma, dove lo vediamo esibirsi nel ruolo da protagonista per lo spettacolo Tutti parlano di Jamie, riadattamento dell’omonimo musical inglese. Come detto, è il protagonista del film tv di Rai 1 Rinascere, che racconta la storia vera di Manuel Bortuzzo.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Ma qual è la vita privata di Giancarlo Commare? Sappiamo che sin da piccolo ha avuto un rapporto conflittuale con il padre, ma che i due sembrano aver raggiunto un equilibrio. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale invece, pare che in passato abbia avuto una relazione con l’attrice Chiara Russo, conosciuta sul set de Il paradiso delle signore. Ad oggi il giovane attore si starebbe frequentando con una giovane ragazza di nome Eliana. Su Instagram l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo in Rinascere è seguito da oltre 500mila persone.