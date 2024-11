GialappaShow 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda GialappaShow 2024, programma che vede la Gialappa’s Band (ora rimasta in due, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci) interagire con i comici e gli ospiti in studio. La loro creatura abbandona il marchio “Mai Dire…” ma non i suoi contenuti, tra sketch comici e filmati che ironizzano sulla tv di oggi e non solo. Dove vedere GialappaShow 2024 in diretta tv, live streaming e in replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Tv8.

GialappaShow 2024: streaming e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di Tv8 o su NOW. E le repliche? Il programma va in onda in replica il lunedì alle 23,20 (subito dopo la prima tv), sia su Tv8 che su Sky Uno. Previste poi altre repliche su Tv8 e Sky Uno.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming GialappaShow 2024, ma quante puntate sono previste su Tv8? In tutto, le puntate previste del programma dovrebbero essere sette, della durata di circa 90 minuti ciascuna. La prima puntata andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024; l’ultima lunedì 2 dicembre 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):