GialappaShow 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 25 novembre

Questa sera, lunedì 25 novembre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di GialappaShow 2024, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti, conduttrice

Questa settimana, al fianco dell’incontenibile Mago Forest, ci sarà la top model, attrice e conduttrice Eva Riccobono. La serata si apre in grande stile con Riccardo Scamarcio, protagonista di un’esilarante anteprima che lo vede alle prese con una terribile padrona di casa, Miriam, interpretata da Brenda Lodigiani. A seguire, il momento musicale con I Santi Francesi che si esibiranno insieme ai Neri per Caso e a Cecilia Harp sulle note di Video Killed The Radio Star. Poi, I Neri e Cecilia duetteranno anche in Smalltown Boy dei Bronski Beat e Teardrop dei Massive Attack.

Poi spazio alle parodie di Giovanni Vernia che porta in scena un nuovo personaggio, questa volta di Achille Lauro, accanto alle sue già note imitazioni di Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Da non perdere, inoltre, il nuovo episodio di Sensualità a corte. Vittima delle battute di Marcello Cesena e Simona Garbarino sarà nientemeno che Nek. Come sempre, non mancheranno i filmati scelti dalla Gialappa’s Band, che commenterà con il suo inconfondibile sarcasmo i vodcast più spassosi del web, i programmi televisivi e gli highlights delle partite di calcio internazionale.

