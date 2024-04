Gialappa Show 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 17 aprile

Questa sera, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda la seconda puntata di Gialappa’s Show 2024, lo show comico con la Gialappa’s Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa’s. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti, conduttrice

In questa seconda puntata la co-conduttrice al fianco del Mago Forest è Ilenia Pastorelli. Diversi gli ospiti musicali che saranno presenti questa sera. Tony Hadley si esibirà con i Neri per Caso sulle note di Gold e Through the Barricades. In studio arriveranno anche la pianista Francesca Tandoi e la cantante Chiara Galiazzo.

Nel cast ritroviamo tutti i comici della passata edizione più alcune new entry, come Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer e altre novità, e Max Giusti, che vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis, e chef Alessandro Borghese. Sempre ricchissimo il cast comico, con vecchie conoscenze che si alterneranno a nuovi personaggi, tutti da ridere. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione straordinaria di Stefano Accorsi nel primo episodio.

Una nuova serie per Ubaldo Pantani, che tornerà con uno spin off di 4 Motel in versione VIP, proporrà la parodia di Paolo Ruffini, e tornerà a vestire i panni di Filippo Bisciglia per una versione Winter di Tentescion Ailand. Brenda Lodigiani riporterà l’androide Ester Ascione, e la parodia della regina del pop Annalisa. Inoltre, nella prima puntata la sua Briffatrice sarà impegnata ad insultare Marco Travaglio.

Torneranno Stefano Rapone, sempre impegnato in politica come Vice Sottosegretario, Gigi & Ross con la parodia in tandem del comico Alessandro Siani e altri nuovi personaggi, Fabrizio Casalino nei panni di uno psicanalista, il coach del pensiero positivo Edoardo Ferrario, il taxista Alessandro Bianchi, il barman Alfredo Colina, e Valentina Barbieri che nei panni di Ilary Blasi reinterpreta la docu serie Unica. Alessandro Betti sarà protagonista un’irresistibile parodia di DOC con Brenda Lodigiani, e Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza con l’obiettivo di (de)motivare, e nuovi comizi nei panni di Oklahoma. E direttamente dal Baratro, torneranno i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.

Come sempre non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi tormentoni del web. Tornerà anche l’immancabile citofono, vera icona del programma, dove suoneranno ospiti a sorpresa.

