Chi è Giada Scognamiglio, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Giada Scognamiglio, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Giada ha 17 anni e arriva da Genova. Appassionata di ginnastica ritmica (che insegna alle bambine), non riesce – a detta sua – a tenersi un ragazzo. Molto corteggiata, vede allo specchio solamente i suoi difetti e le imperfezioni. Nonostante l’aspetto da brava ragazza, nascond eun animo da ‘bad girl’. “Capita di fare qualcosa di pazzerello, qualche volta”, ammette. L’indole un po’ ribelle e le sue bravate, infatti, l’hanno portata a discutere spesso con i genitori, tanto da farla cacciare di casa dal padre. La valvola di sfogo principale della giovane è la ginnastica ritmica, che insegna anche alle bambine più piccole. L’argomento ragazzi per la 17enne genovese è spigoloso, si annoia continuamente e non riesce a tenersene uno; nonostante sia molto corteggiata, allo specchio sembra vedere solamente i suoi difetti.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Giada Scognamiglio de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.