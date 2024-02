Chi è Ghali, il cantante rapper in gara al Festival di Sanremo 2024: età, anni, origini, nome, carriera, canzoni, vita privata, fidanzata, Instagram

Chi è Ghali, il rapper in gara al Festival di Sanremo 2024, con il brano Casa mia? Si tratta di uno dei rapper più importanti del nostro Paese, che ha fatto scuola per molti cantanti delle nuove generazioni. Classe 1993, è nato a Milano. Il suo vero nome è Ghali Amdouni. Come si può intuire dal nome, le sue origini sono tunisine, sebbene la sua infanzia sia stata trascorsa nel quartiere di Baggio, nella periferia milanese.

Carriera

Ghali si avvicina all’hip hop sin da giovanissimo utilizzano lo pseudonimo di Fobia e poi, successivamente, quello di Ghali Foh. Nel 2011, fonda la crew Troupe D’Elite. Il gruppo firma un contratto discografico con l’etichetta Tanta Roba di Gué Pequeno e, l’anno seguente, pubblica l’omonimo album, stroncato dalla critiche che lo definisce: “Uno dei punti più bassi dell’hip hop italiano”.

Nel 2013, Ghali, che nel frattempo si fa conoscere anche grazie al collega Fedez, che lo fa esibire nel corso delle varie tappe del suo tour, pubblica Leader Mixtape in cui collabora con artisti quali Sfera Ebbasta e Maruego. Nel 2015, il rapper cambia il nome d’arte in quello attuale, ovvero solamente Ghali, mentre due anni più tardi pubblica Lunga vita a Sto, la sua prima raccolta discografica.

Il successo vero e proprio arriva un anno più tardi, nel 2016, quando il rapper pubblica su Spotify il brano Ninna nanna, che ha stabilito il nuovo record di streaming in Italia, ottenendo il più alto ascolto al suo primo giorno. Il singolo è stato certificato triplo disco di platino dalla Fimi per le oltre 150mila copie vendute.

Successivamente, Ghali pubblica altri due singoli, Pizza kebab e Happy Days, mentre il 26 maggio 2017 esce il suo primo disco, dal titolo Album. La consacrazione, però, arriva nel 2018 grazie al singolo Cara Italia, che viene anche scelto per lo spot pubblicitario della Vodafone. Dal 2018 al 2019, Ghali pubblica altri singoli: da Peace & Love, realizzato con Charlie Charles e Sfera Ebbasta, a Zingarello sino ad I Love You. Nel 2019 e nel 2020, realizza altri due singoli: Flashback e Boogieman, quest’ultimo realizzato con Salmo, che anticipano l’uscita del suo secondo album, Dna.

Ghali nel 2022 è tornato a pubblicare un disco svolta, con sonorità prese dai Paesi del Nord Africa: Sensazione ultra. Nel 2023 ha collaborato con diversi grandi nomi della scena rap, per poi lanciare sul finire di novembre il suo quarto album, Pizza Kebab Vol. 1.

Vita privata

Ghali ha sempre espresso ammirazione per i cantanti Stromae e Michael Jackson, i quali a suo dire hanno influenzato il suo stile musicale, e di conseguenza anche la sua carriera, ma anche per Jovanotti, considerato uno dei suoi artisti preferiti.

Il rapper è molto restio a parlare della sua vita privata. Ghali è stato fidanzato per diverso tempo con la modella Mariacarla Boscono, ma la loro storia è finita dopo qualche anno. Dal 2022 ha iniziato una nuova storia con Camilla Venturini, una ragazza di Brescia che ha fondato con la sorella un marchio di moda. Alla mamma, il rapper ha dedicato uno dei suo brani, Habibi, che significa “amore mio”. “Habibi significa “amore mio”, si può dire a una donna ma anche a un amico o al cane: per ora non c’è una fidanzata nella mia vita, l’unica habibi è mia madre. Se ci fosse una ricetta per fare successo, l’amore che ho per lei sarebbe l’ingrediente principale”. L’artista, inoltre, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo quando era adolescente, ma che ha trovato la forza di reagire grazie alla musica e alla scrittura. Su Instagram Ghali è seguito da 2,7 milioni di follower.