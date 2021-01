Chi è George Ciupilan, la recluta de La Caserma

Chi è George Ciupilan, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo, 18 anni, è già un volto noto tra social e piccolo schermo. È diventato un influencer e lo abbiamo visto nella quarta edizione de Il Collegio. Nato in Romania, George vive da anni in Italia a Stella, in provincia di Savona, con la madre e il suo nuovo compagno. All’inizio ha avuto alcune difficoltà ad integrarsi, anche a causa della lingua, tuttavia, in poco tempo è riuscito ad imparare l’italiano e a farsi nuove amicizie. Da adolescente decide di frequentare l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti.

Essendo un influencer, ovviamente, George Ciupilan è molto attivo sui social, in primis Instagram dove le sue foto contano migliaia di like. Chi è la fidanzata di George Ciupilan? Purtroppo non si hanno moltissime informazioni nemmeno in merito alla vita amorosa del giovane. Durante la sua partecipazione a Il Collegio però ha più volte sottolineato di avere un forte ascendente sulle ragazze della sua età e non solo.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta George Ciupilan, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome congome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

