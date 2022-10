Chi è George Ciupilan, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è George Ciupilan, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? George Ciupilan nasce in Romania ma cresce nella provincia di Savona, a Stella. I suoi genitori non andavano d’accordo e si sono separati quando lui aveva solo un anno: da quel momento e per i cinque anni successivi ha vissuto con la nonna e il padre fino al momento in cui George vede sua madre che non ha conosciuto fino agli otto anni. Sua madre all’insaputa del padre (e con la scusa di andare a mangiare una pizza) lo porta in Italia e qui inizia la sua nuova vita, lontano dal padre e con il quale non ha più rapporti. George ha confessato che del padre non ha bei ricordi, lo ricorda rientrare alla sera “arrabbiato”. La prima città dove George è stato portato è stata Venezia per poi andare a vivere a Stella in provincia di Savona.

Attualmente George e sua madre sono molto legati e lui l’ha definita “il suo primo amore”. All’inizio ha avuto alcune difficoltà ad integrarsi, anche a causa della lingua, tuttavia, in poco tempo è riuscito ad imparare l’italiano e a farsi nuove amicizie. Da adolescente decide di frequentare l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. Ad oggi però non si sa con precisione se abbia conseguito il diploma di maturità o meno. George Ciupilan si definisce permaloso, egocentrico e determinato, i suoi pregi sono quelli di essere obiettivo. Ora l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

