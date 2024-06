Gemelli, cucina e amore: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 2

Questa sera, 4 giugno 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Gemelli, cucina e amore, pellicola del 2021 diretta da Jonathan Wright di genere sentimentale, in onda in prima serata. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Josh è contento della sua vita nella piccola cittadina natia in Alaska, dove cucina nel ristorante un tempo posseduto dai genitori sognando un giorno di poterlo riacquistare. Quando però il fratello gemello Julian, acclamato chef in una grande città, si ferisce, Josh accetta di fingere di essere lui per prendere parte a una delle competizioni culinarie più esclusive del mondo. Ha così modo di conoscere Meg, l’ambiziosa organizzatrice che non vede l’ora di mettersi alla prova con il suo primo grande evento.

Gemelli, cucina e amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Troviamo tanti attori celebri come Jeremy Jordan, Jessica Lowndes, Callum Blue. Una divertente e sentimentale commedia americana diretta da Jonathan Wright.

Streaming e tv

Dove vedere Gemelli, cucina e amore in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 4 giugno 2024, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.