Chi è Gazzelle, il cantautore in gara al Festival di Sanremo 2024: età, anni, fidanzata, vero nome, significato, occhiali, Instagram, canzoni

Gazzelle è uno dei cantanti più in voga del momento, capace di riempire stadi e palazzetti con la sua musica di successo e ricercata al tempo stesso. Si tratta infatti di un cantautore capace di fare un pop raffinato e intelligente, come nella grande tradizione del cantautorato italiano. Romano, divenuto famoso dal 2016 per la sua carriera iniziata con un’identità misteriosa, celata da foto e video sfocati, è riuscito a staccarsi da quest’aura di mistero rimanendo comunque un artista particolarmente apprezzato. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico del Festival di Sanremo 2024, dove è in gara tra i Big con il brano Tutto qui.

Il vero nome di Gazzelle è Flavio Bruno Pardini. Il suo soprannome è la storpiatura del nome di un modello di scarpe dell’Adidas, le Gazelle.Classe 1989, è cresciuto nel rione Prati della Capitale. Inizia a suonare la chitarra a 22 anni. Dal 2016 utilizza il proprio soprannome, e il 9 dicembre pubblica il singolo Quella te, che diventa celebre in particolare nel mondo indie. Arriva così il suo primo album, Superbattito, uscito nel 2017 per la Maciste Dischi.

Inizialmente Gazzelle ha deciso di mantenersi anonimo e non farsi vedere in volto. Nel 2018 partecipa al tradizionale Concertone del Primo Maggio, riscuotendo consensi ovunque. A fine novembre lancia il suo secondo album, Punk, anticipato da singoli come Tutta la vita e Sopra, che lo consacrano definitivamente come uno degli artisti indie italiani più apprezzati.

Nel 2019 lancia un’edizione speciale del suo secondo album, con alcuni inediti. Il 2020 è per Gazzelle l’anno della definitiva consacrazione. Pubblica infatti il singolo di enorme successo Destri. L’anno seguente pubblica il terzo disco, Ok. Nel 2023 esce l’album Dentro, in cui sono presenti featuring con artisti come thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. Dopo una serie di concerti sold out, Amadeus ha scelto di inserirlo nel cast del Festival di Sanremo 2024. Una grande occasione per farsi conoscere dal vasto pubblico di Rai 1.

Vita privata e Instagram

Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che Gazzelle è fidanzato da anni con Ilaria Loriga, fotomodella, attrice e sportiva seguita da moltissime persone sui social. Su Instagram il cantante di Sanremo 2024 è seguito da oltre 650mila persone.