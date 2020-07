Gangs of London, le anticipazioni della terza puntata: la trama

Gangs of London è la nuova serie tv in onda su Sky Atlantic, descritta come la versione inglese di Gomorra, un’epopea criminale contemporanea che racconta una storia di vendetta e potere. La serie è già andata in onda nel Regno Unito, confermandosi un successo. La prima puntata è stata trasmessa in Italia non soltanto su Sky Atlantic, ma anche in chiaro su TV8. Dal secondo episodio, invece, la serie potrà essere seguita soltanto su Sky Atlantic e NOWTV, dunque con la tv a pagamento. Ma di cosa parla la terza puntata, in onda lunedì 20 luglio 2020?

Gangs of London, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata è composta da episodio 4 e 5. Nell’episodio 4, Ed ha dei dubbi su Elliot, anche se non riesce a capire perché è così diffidente. Dopo aver indagato sul suo conto, decide di metterlo alla prova e testare la sua lealtà. Finch, dal canto suo, per non far saltare la copertura è praticamente obbligato a fare cose che mai avrebbe pensato di dover fare. Per il bene dell’operazione però non si fa venire i scrupoli, non dopo due anni e più di indagini. Sean deve fare i conti con i Dumani e anche con la sua stessa famiglia: l’idea è di far riavvicinare tutti con l scusa di una cena, ma Ed e Alex sono in ritardo. Che fine hanno fatto? Wallace Junior ha accettato di incontrare Luan Dushaj per chiarirsi su alcuni punti, purtroppo la situazione degenera in poco tempo.

Nell’episodio 5 invece vediamo qualcuno sulle tracce di Darren Edwards perché vuole ucciderlo. Il giovane, che si è nascosto in un posto sicuro in mezzo al nulla, attende di imbarcarsi ma non ha idea di cosa lo aspetta. Il padre Kinney è sopravvissuto per miracolo alla furia di Sean, ma è gravemente ferito e fa di tutto per raggiungere il figlio ed aiutarlo a scappare. Intanto un gruppetto di mercenari insospettabili si è messo sulle tracce del ragazzo.

Gangs of London vi aspetta su Sky Atlantic e Now Tv questa sera, lunedì 20 luglio 2020, in prima serata.

