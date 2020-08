Gangs of London, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 3 agosto

Gangs of London, le anticipazioni della quinta e ultima puntata: la trama

Gangs of London è la nuova serie tv in onda su Sky Atlantic, descritta come la versione inglese di Gomorra, un’epopea criminale contemporanea che racconta una storia di vendetta e potere. La serie è già andata in onda nel Regno Unito, confermandosi un successo. La prima puntata è stata trasmessa in Italia non soltanto su Sky Atlantic, ma anche in chiaro su TV8. Dal secondo episodio, invece, la serie potrà essere seguita soltanto su Sky Atlantic e NOWTV, dunque con la tv a pagamento. Ma di cosa parla la quinta e ultima puntata, in onda lunedì 3 agosto 2020?

Gangs of London, le anticipazioni della quinta e ultima puntata

Cosa succede nell’ultima puntata di Gangs of London? Dopo le rivelazioni di Ed e Alex, Sean e Marian si nascondono in un appartamento nella periferia. Billy intanto vaga alla ricerca di sua sorella Jacqueline, un potenziale target per i mercenari. La famiglia Wallace non ha più alleati, è sola e deve lasciare la città. Elliot prova a contattare Sharon ma inutilmente. Luan Dushaij intanto ha uno scontro aperto con Mosi, mentre Lale aiuterà Sean a mettere in atto un piano che servirà a lanciare un messaggio sia a Kapadia che ai misteriosi investitori, ma anche ai Dumani.

Nell’episodio finale invece di Gangs of London torniamo su quello che è successo all’Hotel Reno? Perché Elliot si ritrova sotto interrogatorio e in che rapporti è con Sean Wallace? Ed e Marian chiariscono alcune faccende, Alex invece decide da che parte schierarsi. Gangs of London vi aspetta su Sky Atlantic e Now Tv questa sera, lunedì 3 agosto 2020, in prima serata.

