Gandhi: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, 7 gennaio 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Gandhi, film del 1982 prodotto e diretto da Richard Attenborough, su una sceneggiatura scritta da John Briley, sulla vita del Mahatma Gandhi, interpretato da Ben Kingsley. Il film dominò agli Oscar del 1983 con la vittoria di otto statuette tra cui l’Oscar al miglior film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la vita di Gandhi. Si parte il 30 gennaio 1948. A Nuova Delhi, il Mahatma si reca in un giardino per recitare preghiere accompagnato dai fedeli indù, ma tra questi vi è un giovane, Nathuram Godse, che gli si avvicina e lo uccide sparandogli tre colpi di pistola. Ai suoi funerali partecipano numerose persone, tra cui rappresentanti politici della società indiana e di altre nazioni oltre che i suoi migliori amici Jawaharlal Nehru e Vallabhbhai Patel. Sudafrica, 1893: Gandhi, giovane avvocato diretto a Pretoria per difendere una ditta indiana a un processo, viene sbattuto fuori da un treno da capistazione bianchi in quanto si era accomodato in prima classe (alle persone di colore era consentito viaggiare solamente in terza classe). Successivamente incontra Khan, il mercante musulmano suo cliente, grazie al quale viene a conoscenza, tra gli altri, delle dure condizioni degli indiani nell’impero britannico: sono stati importati con la forza e relegati a una condizione di schiavitù. Gandhi decide allora di fondare un movimento pacifico ma determinato a ottenere la libertà, e avvisa la stampa: durante una manifestazione in Sudafrica, a Pretoria, brucia dei lasciapassare (di cui gli europei possono fare a meno, ma che i cittadini dell’Impero non-europei, tra cui appunto gli Indiani, sono obbligati a tenere sempre con sé) ma la risposta della polizia è un brutale pestaggio. La sua azione viene notata dalla stampa (addirittura dal New York Times) che lo sostiene.

Gandhi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gandhi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Kingsley: Mohandas Karamchand Gandhi

Candice Bergen: Margaret Bourke-White

Edward Fox: generale Dyer

John Gielgud: Lord Irwin

Trevor Howard: giudice Broomfield

John Mills: Lord Chelmsford

Martin Sheen: Vince Walker

Rohini Hattangadi:

Streaming e tv

Dove vedere Gandhi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.