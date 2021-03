Game of Games – Gioco Loco: i concorrenti della prima puntata

Game of Games – Gioco Loco: concorrenti prima puntata

Questa sera, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Game of Games – Gioco Loco, programma che segna il ritorno di Simona Ventura sul secondo canale Rai. Il format arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove è stato portato al successo nel 2017 da Ellen DeGeneres. All’interno dello studio, pensato come un grande luna park, ogni settimana si sfideranno sei VIP, affiancati da altrettanti NIP. Ogni episodio sarà composto da sei round di giochi preliminari: i quattro vincitori accederanno alla semifinale, mentre il “sovravvissuto” potrà provare ad aggiudicarsi il montepremi della puntata. Ma quali sono i concorrenti della prima puntata di Game of Games – Gioco Loco? Vediamoli insieme.

Concorrenti

I concorrenti della prima puntata, in onda oggi – 31 marzo -, saranno: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola. Nelle altre puntate ci saranno anche: Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Game of Games – Gioco Loco in diretta tv e live streaming? Il game show, come detto, va in onda dal 31 marzo 2021 alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

