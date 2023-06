Chi è Gabriella, la moglie di Ricky Gianco ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Gabriella, la moglie di Ricky Gianco ospite a Oggi è un altro giorno? Sono poche le informazioni intorno alla vita privata di del musicista ospite oggi dalla Bortone. Sappiamo però che si è sposato con una donna di nome Gabriella, che ha menzionato in qualche intervista.

Come svelato dallo stesso artista a La Repubblica, i due vivono felicemente a Milano. Una città che amano incondizionatamente e che non lascerebbero per nessun motivo al mondo. Oltre queste informazioni, della sua vita privata non si sa davvero molto. Possiamo certamente affermare che sia sposato e che abbia costruito una splendida famiglia con la sua Gabriella. Tutta la vita di Ricky Gianco, sia quella da artista sia quella privata, sono state un successo davvero straordinario.

Chi è Ricky Gianco

Abbiamo visto chi è Gabriella, la moglie di Ricky Gianco ospite a Oggi è un altro giorno, ma cosa sappiamo su di lui? Ricky, all’anagrafe Riccardo Sanna, è nato a Lodi il 18 febbraio del 1943. Viene considerato uno dei primi e più grandi rappresentanti della chitarra rock and roll in Italia. Ha avuto un forte legame con Fabrizio De Andrè così com’è forte l’amicizia con Adriano Celentano. Le origini della sua famiglia sono sarde. I suoi nonni si trasferirono a Milano, quando la madre era incinta di lui. La prima volta è andato in Sardegna dopo tanti anni.

Nella sua carriera artistica ha fondato anche un gruppo: Ricky Sanna e il suo complesso insieme a Luigi Tenco al sax ed Enzo Jannacci al pianoforte. Dal 2007 conduce il programma Tuttifrutti su Radio 24. Durante la sua carriera, ha preso la strada anche del discografico fondando nel 1973 la Intigo.