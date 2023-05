Chi è Gabriella Golia, la conduttrice tv ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Gabriella Golia, la conduttrice tv ospite a Oggi è un altro giorno in onda il 4 maggio 2023? Gabriella Golia è nata a Milano il 2 febbraio 1959. E’ un’annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva. È stata “il volto” di Italia 1, dal 1982 al 2002, rete per la quale è stata annunciatrice televisiva. Nella sua carriera ha condotto anche diverse trasmissioni televisive, sia su Italia 1 che su Canale 5, e ha recitato nella sitcom Vicini di casa.

Dopo aver partecipato a numerosi spot pubblicitari ed essersi aggiudicata il primo posto nel concorso Miss Teenager, ha partecipato al film del 1975 di Franco Nucci Stangata in famiglia, avente come protagonisti i comici Piero Mazzarella e Lino Banfi.

La prima partecipazione televisiva risale al marzo 1978, su Rai 1 (allora Rete 1), in un charleston eseguito assieme al gruppo di ballo milanese di cui all’epoca faceva parte, nel corso del programma a cura di Enzo Trapani e Giorgio Calabrese ConcertAzione – Continuo musicale in bianco e nero.

Dopo un diploma in ragioneria Gabriella Golia ha esordito nel 1978 come annunciatrice televisiva per Antenna Nord, polo televisivo di Rusconi. Nel 1980 è stata per un breve periodo in Rai come valletta al fianco dapprima di Raimondo Vianello e poi di Claudio Lippi nel gioco televisivo Sette e mezzo, in onda nel preserale di Rai 1.

Nel 1982 divenne annunciatrice di Italia 1, rete privata nazionale inizialmente ancora di proprietà di Rusconi per poi divenire di proprietà Fininvest, conducendo anche la rubrica Sette per uno dedicata alle prime serate della settimana dell’emittente. Sempre in quel periodo ha preso parte a numerose trasmissioni Fininvest: Azzurro, Festival di primavera, Tutto di tutto accanto a Gerry Scotti, Emilio e Emilio ’90. Su Canale 5 ha condotto Vota la voce accanto a Claudio Cecchetto, il XIII festival mondiale del circo di domani con Corrado Tedeschi e Superazzurro. Il 21 dicembre 2002 Gabriella Golia ha lasciato gli annunci di Italia 1 dopo 20 anni di servizio.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Gabriella Golia? La conduttrice tv è sposata dal 2003 con Marco Alloisio che nel 1997 l’ha resa madre di Tommaso. Ma chi è Marco Alloisio, il marito di Gabriella Golia? Alloisio consegue la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia cum laude il 1976. Nel 1981 consegue la specializzazione di chirurgia generale, nel 1984 la specializzazione in Oncologia Medica e nel 1987 la specializzazione in chirurgia toraco-polmonare. Nel 1977 risulta vincitore di una borsa di studio annuale presso le Divisioni di Oncologia Chirurgica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano e dal 1980 assume il ruolo di Assistente di ruolo presso le Divisioni di Oncologia Diagnostica, Chirurgica, Cervico-Facciale e Toracica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Dal 1993 diviene assistente di ruolo a tempo pieno, presso la Divisione di Oncologia Chirurgica Toracica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Dal 1997 diventa AIUTO presso l’Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI). Nel 1998 viene nominato responsabile della Sezione di Chirurgia Toracica Mini-Invasiva nell’ambito dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica e Generale dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI).

Nel 2006 assume il ruolo di responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica e Generale con annessa Sezione di Chirurgia Toracica Mini-Invasiva e Sezione di Senologia (dall’anno 2010) dell’Istituto Clinico Humanitas. Dal 2011 è coordinatore delle chirurgie specialistiche di Humanitas Cancer Center. Dal 2014 è presidente della sezione Milanese della LILT. Dal 2016 è membro del comitato Tecnico-scientifico della Fondazione Umberto Veronesi.