Chi è Gabriel Rennis, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Gabriel Rennis, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Gabriel ha 16 anni e viene da Ostia (Roma). Si definisce ‘er mejo de Ostia’ e pensa che il romano sia la lingua italiana corretta. Frequenta il liceo linguistico ma non studia nulla. Nel suo prototipo di scuola ideale si dovrebbe studiare molto meno. Sua madre però è la vicepreside perciò se non studia lo rimette subito in riga. Ama il calcio e lo pratica a livello agonistico. Tiene molto al suo aspetto fisico e sa di piacere molto alle ragazze. Gli piacciono quelle più grandi. La mamma spera che al Collegio possa capire cosa vuol dire rispettare le regole e studiare in modo autonomo. Ce la farà?

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Gabriel Rennis de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.