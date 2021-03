Chi è Gabriel Montesi, l’attore che interpreta Cassano in Speravo de morì prima

Chi è Gabriel Montesi, l’attore che interpreta Cassano nella serie tv su Francesco Totti, Speravo de morì prima? Si tratta di un giovane attore nato a Genzano di Roma il 10 agosto 1992, ma è cresciuto ad Aprilia, in provincia di Latina. Inizia ad appassionarsi alla recitazione dopo aver partecipato al laboratorio di recitazione teatrale “Teatro Finestra” ad Aprilia, in seguito prende parte a diversi corsi e laboratori a Roma fino a che non riesce a entrare alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, diplomandosi nel 2019. Ottiene i primi ruoli in produzioni televisive come Un medico in famiglia e Il restauratore. Il debutto cinematografico avviene nel 2014 con una parte in Pasolini. Nel 2019 inizia a ottenere i primi ruoli importanti, come quello di Adieis ne Il primo re di Matteo Rovere e di un ragazzo padre in Favolacce dei fratelli D’Innocenzo.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Gabriel Montesi (Cassano), ma dove vedere Speravo de morì prima in diretta tv e live streaming? Come detto, la fiction su Francesco Totti va in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle ore 21. I 6 episodi di Speravo de morì prima sono disponibili anche in streaming su NOW (precedentemente conosciuta come NOW TV), la piattaforma di streaming gestita da Sky. I clienti Sky Q o Sky Q senza parabola possono inoltre guardare o riguardare la serie TV in qualunque momento grazie al servizio Sky On Demand e sulla piattaforma – riservata agli abbonati – SkyGo.

Potrebbero interessarti Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 marzo su Rai 3 Leonardo: il cast (attori) completo della serie tv in onda su Rai 1 Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv