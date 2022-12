Perché Gabriel Garko non partecipa alla finale di Ballando con le stelle 2022: l’infortunio

Perché Gabriel Garko non partecipa alla finale di Ballando con le stelle 2022, in onda stasera – 23 dicembre – su Rai 1? L’attore, secondo quanto anticipato da Davidemaggio.it, non prenderà parte alla finale a causa del secondo pesante infortunio alla gamba (polpaccio) rimediato la scorsa settimana a poche ore dalla messa in onda della prima finale.

Sin dalla prima puntata Gabriel Garko si è rivelato il miglior concorrente della diciassettesima stagione di Ballando con le Stelle. Ciò nonostante il suo percorso ha conosciuto più di una tribolazione, grazie ad un doppio infortunio. Condizioni di salute che hanno fatto temere il peggio ma che finora non gli avevano impedito di proseguire con la gara. Finora.

Stasera, nel corso della finalissima del programma di Milly Carlucci, l’attore getterà ufficialmente la spugna a causa del suo infortunio. Nello specifico Garko canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescolerà quindi gli equilibri della finale. A contendersi la vittoria rimangono Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Gabriel Garko non partecipa alla finale di Ballando con le stelle 2022 oggi (23 dicembre 2022), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dall’8 ottobre 202. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.