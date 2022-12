Come sta Gabriel Garko, l’attore ballerino di Ballando con le stelle 2022? Le condizioni di salute

Come sta Gabriel Garko, attore e ballerino di Ballando con le stelle 2022? Riuscirà a prendere parte alla puntata di stasera, 17 dicembre? Non è stata un’edizione facile per l’attore che dopo un primo grave infortunio che lo ha costretto all’operazione ne ha subito un altro alla vigilia della prima finale. Ma andiamo per gradi.

Primo infortunio e operazione

Durante le prove di Ballando con le stelle 2022 Gabriel Garko si è procurato un brutto infortunio: rottura di un legamento del braccio destro. Un problema che, nonostante la conseguente operazione chirurgica e il tutore, non l’ha fermato. Garko è infatti rimasto in gara nel popolare show di Rai 1. “Quando mi sono operato sembrava tutto un film, ma l’anestesia è stata vera”. L’intervento è durato due ore, dopo il quale il Dottore Giovanni Di Giacomo si è detto soddisfatto: “Si riprenderà alla perfezione, dovrà solo seguire le indicazioni che gli diamo noi. Deve portare il tutore per 20, 25 giorni”.

I giorni dopo l’intervento non sono stati affatto facili. L’attore ha spiegato: “Non mi aspettavo che dopo l’intervento mi facesse così male”. Giovedì 10 novembre è tornato in sala prove, dove è apparso sofferente: “Non è stata una giornata facile, ero molto debole e avevo dolori. Rispetto a prima ho meno forze, probabilmente per via dell’anestesia locale. Io sono un perfezionista, anzi peggio, non sono mai soddisfatto. Quando ho un problema tendo a sminuirlo e a non farlo vedere agli altri, ma in questo caso si vede anche troppo bene”. L’attore, durante le prove, ha manifestato le sue difficoltà: “Non so come farò, mi gira la testa”. Spesso lamentava dolore e debolezza: “Caz** che dolore, mi sta facendo un male cane, mi leva tutte le forze”. Ma poi, stoicamente, è riuscito a superare tutti gli ostacoli e scendere in pista.

Gabriel Garko: il secondo infortunio, come sta

Ma veniamo al secondo infortunio subito da Gabriel Garko. Nelle scorse ore l’attore, durante le prove di Ballando con le Stelle 2022 ha subito un nuovo infortunio. L’annucnio via social è arrivato direttamente da Milly Carlucci: “Farà di tutto per esserci sabato”. Ma ecco cosa ha detto esattamente Milly: “Popolo di ballerini, questo programma è un grande romanzo a capitoli. I capitoli non li controlliamo noi, ieri durante l’allenamento Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa è una possibilità sempre in agguato, lui si porta dietro le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Lui è un combattivo, è il nostro eroe che non si abbatte mai, Rocky Balboa”.

La Carlucci ha quindi sentito al telefono Garko: “Mi ha detto che ce la metterà tutta, ha detto “Ce la farò”. Ci vediamo sabato, ci sarà il ripescaggio per gli eliminati e la prima parte della finale per i già qualificati tra cui Gabriel. Dovranno fare una gara per accumulare punteggio, Gabriel si esibirà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista”. Insomma, stasera dovrebbe esserci. Ma per scoprirlo non ci resta che aspettare.

Streaming e tv

Abbiamo visto come sta Gabriel Garko in vista della finale di Ballando con le stelle 2022, ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dall’8 ottobre 202. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.