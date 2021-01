Fuori era primavera: il documentario di Gabriele Salvatores questa sera su Rai 3

Fuori era primavera, il film collettivo di Gabriele Salvatores dedicato ai mesi più duri della pandemia Covid e al lockdown che abbiamo vissuto tra marzo e aprile, arriva questa sera, sabato 2 gennaio 2021, su Rai 3. Dopo il grande successo alla Festa del Cinema di Roma e dello streaming su RaiPlay, Fuori era primavera, il film collettivo di Gabriele Salvatores, andrà in onda in prima visione questa sera alle 22.00, al termine della puntata speciale di Le parole dell’anno. Il regista dialogherà con Massimo Gramellini sulla situazione attuale, introducendo la visione della pellicola.

Trama

Prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Fuori era primavera è un intimo racconto degli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche. Una testimonianza collettiva filtrata attraverso la regia e la visione di un grande artista che, con un vero e proprio film documentario, restituisce alla nostra futura memoria una fotografia autentica e completa dell’Italia di oggi.

“Quando abbiamo deciso di dare il via a questo progetto era durante il primo lockdown. Abbiamo chiesto a chiunque avesse voglia di partecipare, di aiutarci a raccontare quello che l’Italia stava vivendo – afferma Gabriele Salvatores – La situazione era molto diversa rispetto a quella attuale. Spero che chi vedrà il film possa sentire quel senso di solidarietà e vicinanza che ci ha accompagnati durante il primo lockdown, di cui forse abbiamo ancora più bisogno in questi giorni e settimane di feste così diverse da quelle a cui siamo abituati. Con la speranza che la prossima primavera possa essere un momento più sereno per tutti”.

Fuori era primavera: Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film collettivo diretto da Gabriele Salvatores e in onda stasera su Rai 3:

Streaming e tv

Dove vedere Fuori era primavera come viene in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 gennaio 2021 – alle ore 22 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

