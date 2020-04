Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 21 aprile 2020

Questa sera, martedì 21 aprile 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro Mario Giordano intervisterà in diretta il leader della Lega Matteo Salvini, con il quale discuterà di tutti i temi legati alla Fase 2 e alla ripartenza del Paese dopo l’emergenza Coronavirus. Quali saranno le nuove misure adottate dal governo per alleggerire le restrizioni scongiurando contemporaneamente una ricrescita della linea dei contagi da Covid-19? Nel corso della puntata, inoltre, si passerà a parlare degli anziani, prime vittime di questa epidemia, con un’inchiesta sui casi di contagio all’interno delle Rsa in Italia e in Europa. Ad intervenire sul tema ci sarà Iva Zanicchi, che dirà la sua sulla proposta di limitazioni di spostamento per gli over 65 nell’ambito delle “uscite differenziate per età”.

Vittorio Feltri e Gianluigi Nuzzi, invece, terranno un focus sui dubbi relativi all’origine del virus, con l’intelligence americana che esamina la possibilità della nascita del virus in un laboratorio di Wuhan poi accidentalmente fuoriuscito. Presente nuovamente nella trasmissione di Giordano il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con il quale verrà fatto un nuovo punto sulla situazione sanitaria e si parlerà degli ultimi sviluppi per quanto riguarda il vaccino e i test sierologici.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 21 aprile 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

