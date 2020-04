Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 14 aprile 2020

Questa sera, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro si tornerà a parlare di emergenza Coronavirus, con Mario Giordano che, come sempre, tratterà più da vicino le conseguenze economiche di questa crisi sanitaria. In particolare si parlerà dei rischi di un lockdown prolungato e delle incertezze sulla gestione cosiddetta Fase 2, con il Veneto che è stata la prima Regione a decidere di allentare leggermente le misure di restrizione anti contagio. La discussione, inoltre, si focalizzerà sulla trattativa europea per quanto riguarda il sostegno economico per gestire questa crisi nel breve e lungo periodo e toccherà le soluzioni finora proposte, dal ricorso al MES all’ipotesi del Coronabond. E per quanto riguarda l’economia nazionale, quando arriveranno i soldi stanziati dal governo per finanziare le imprese italiane?

Ospiti di Giordano per discutere di questi argomenti la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. Parteciperanno inoltre la vicepresidente di Confindustria, Licia Mattioli, l’imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi e il direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 14 aprile 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

